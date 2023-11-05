سرقناه عشان معاه فلوس كتيرة.. ننشر اعترافات المتهمين بسرقة رجل أعمال

جدد قاضى المعارضات بالخليفة والمقطم، حبس حارس عقار وابنته متهمين بسرقة مبالغ طائلة من داخل شقة رجل أعمال بالمقطم، عن طريق سرقة نسخة من مفاتيح المجني عليه بواسطة ابنة الحارس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال حارس العقار وابنته سرقا حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية من شقته بالمقطم بطريق سرقة نسخة من المفاتيح من المجني عليه بواسطة ابنة الحارس.

واعترف حارس العقار خلال تحقيقات النيابة، انه قام بتحريض ابنته لسرقة مفاتيح الشقة الخاصة بالمجني عليه بأسلوب المغافلة حال عملها لدى المجني عليه بمنطقة المقطم، كما باشتراكه مع ابنته في الواقعة وخططا لسرقة الشقة واستوليا منها على مبلغ من العملات الأجنبية واستبدلا بعض المبلغ بعملات محلية لاستخدامها والتصرف بها.

وبمواجهة ابنة الحارس بأقوال والدها، أقرت أنها تعاونت معه في سرقة حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية بها عملات أجنبية حال عملها مع المجني عليه قائلة: "سرقت منه المفتاح واديته لبابا عشان ناخد منه الفلوس علشان معاه فلوس كتيرة".

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على حارس عقار وابنته لسرقتهما حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم من داخل الشقة محل سكنه، خاصة بالشركة عمله وبداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية عن طريق استخدام نسخة من المفاتيح تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب المغافلة، حال عملها لدى المجني عليه.

تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي، وكذا جزء بالعملة المحلية غيرها المتهمان من المبلغ المستولى عليه وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.