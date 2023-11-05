إصابة 9 أشخاص في حادثي سير منفصلين بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادثي سير منفصلين بنطاق مركزي كفر صقر ومنيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغين من غرفة عمليات شرطة النجدة، الأول بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية تروسيكل علي طريق كفر صقر أولاد صقر أمام قرية القواسم، ما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

والحادث الثاني وقع نتيجة تصادم سيارة مع دراجة نارية موتوسيكل، على طريق منيا القمح أمام شونة ميت يزيد، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقعي الحادثين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر صقر، ومنيا القمح المركزي، وتم تحرير المحاضر اللازمة ورفع آثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.