طرق تربية طفلك للاعتماد على نفسه (فيديو)

قالت الخبيرة التربوية الدكتورة غادة البنداري، إن الاعتماد على النفس من أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها الطفل منذ الصغر، موضحًا أنه يجب أن يتعلم من والديه ومحيطه كيفية القيام بأموره بنفسه.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten” أنه يوجد العديد من الطرق والأساليب التي يمكن للأم اتباعها لتربية أبنائها وتعليمهم مهارات الاعتماد على النفس.

وأوضحت أن من ضمن الطرق منح الطفل الثقة بالنفس، إذ أنها من أهم العوامل التي تساعد الطفل على الاعتماد على نفسه هو الثقة بالنفس، والتي يمكن للأم تعزيزها لديه من خلال الثناء عليه على إنجازاته الصغيرة، وتشجيع استقلاليته، وعدم التدخل في شؤونه إلا عند الضرورة.

وأشارت إلى ضرورة تشجيع الطفل على تحمل المسؤولية، إذ يمكن للأم تشجيع الطفل على تحمل المسؤولية من خلال تكليفه ببعض المهام المنزلية البسيطة، مثل ترتيب غرفته، أو مساعدة الأم في تنظيف المنزل، أو إعداد الطعام.

وأكدت أهمية عدم التدليل الزائد، إذ أن التدليل الزائد للطفل يحد من قدرته على الاعتماد على نفسه، حيث يعتمد على والديه في كل شيء. لذلك، يجب على الأم أن تحرص على عدم تدليل الطفل الزائد، وتشجيع استقلاليته

نصائح يجب اتباعها لمساعدة طفلها على الاعتماد على نفسه

ابدئي في سن مبكرة: يبدأ الاعتماد على النفس في سن مبكرة، لذلك، يجب على الأم أن تبدأ في تعليم طفلها مهارات الاعتماد على نفسه منذ الصغر.

كوني صبورة: قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعلم الطفل مهارات الاعتماد على نفسه، لذلك، يجب على الأم أن تكون صبورة معه، ولا تتوقع منه أن يتعلم كل شيء دفعة واحدة.

ساعدي طفلك على النجاح: ساعدي طفلك على النجاح في إنجاز المهام التي يكلفك بها، وقدم له الدعم.

توفير بيئة مناسبة: يجب أن توفر لطفلك بيئة مناسبة تشجع على التعلم والاستقلالية. ضمن هذه البيئة، يجب أن تكون هناك مواد تعليمية مناسبة ومصادر للتعلم، وكذلك جو من الدعم والتحفيز.

التحفيز وتشجيع الفضول: شجع طفلك على الاستفسار والاستكشاف والتعلم من خلال الاستجابة لأسئلته وتوفير فرص للاستكشاف والتجربة.

القراءة: القراءة هي واحدة من أهم النشاطات التي يمكن أن تساهم في تطوير مهارات اللغة والمعرفة لدى الأطفال. قراءة القصص لطفلك وتشجيعه على القراءة يمكن أن يكون له تأثير كبير على تطوير مهاراته اللغوية والاستدراك.

تقديم التحفيز الإيجابي: قدم مكافآت وإشادات عندما يحقق طفلك نجاحًا في التعلم والتحصيل الدراسي. تعزيز تجربة النجاح يمكن أن يزيد من تحفيزه وثقته بنفسه.

توجيه ومتابعة: قدم توجيهًا لطفلك فيما يتعلق بأولوياته التعليمية وكيفية تنظيم وقته. كن حاضرًا للمساعدة في الإجابة على أسئلته والتوجيه عند الضرورة.

تنمية مهارات التفكير: شجع طفلك على تطوير مهارات التفكير النقدي والاستقلالية. تشجيعه على حل المشكلات واستنتاج المعلومات بناءً على التحقيق والتحليل يمكن أن يكون مفيدًا.