رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات ومشروعات مياه الشرب بالمنشاة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه النويرات السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 26 الف متر مكعب يوم وتغذى ما يقرب من 160 الف مواطن فى الاحايوة غرب واولاد حمزة والرشايدة والشهداء والدناقلة والنويرات بمركز المنشاة والجارى تنفيذها تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتاتى ضمن اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الجولة على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المحطة وتسليمها فى اقرب وقت ممكن بعد التاكد من تنفيذها بأعلى جودة ممكنة تضمن سلامة التشغيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.



كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع صرف صحى السماكين الممول من البنك الدولى للتنمية المحلية بقيمة 34 مليون جنيه والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 49 لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكة انحدار ويخدم المشروع منطقة السماكين هذا بالاضافة الى تفقد محطة مياه المنشاة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 35 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رقم ٣ الرئيسية باولاد حمزة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 880 لتر لكل ثانية.

واكد على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة واجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل كما تم تفقد مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحى والتى تاتى ضمن اعمال المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 26856 الف وصلة من 31405 وصلة منزلية وكذلك تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة بخطوط مياه بلاستيك تضمن جودة المياه المنتجة للمواطنين.



ومن الجدير بالذكر انه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة مياه الشرب لقطاع وسط والمهندس فكرى حماد رئيس منطقة الصرف الصحى لقطاع وسط.