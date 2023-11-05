الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مارسيلو يفاجئ ريال مدريد بعد كأس الليبرتادوريس

مارسيلو
مارسيلو

عبر الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفلومينينسي، عن سعادته البالغة بعد تحقيق لقب كأس الليبرتادوريس لأول مرة في تاريخ ناديه.

txt

جدول مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

وأكد مارسيلو في تصريحات لشبكة "ESPN"، أن لقب الليبرتادوريس الأهم في مسيرته على صعيد الألقاب مع الأندية، التي لعب لها.

وشدد على أن الجميع في ريال مدريد سيفهمون ما أقصده، مشيرًا إلى أن الملكي يعد النادي الذي أسسه ورعاه خلال فترة شبابه الكروية.

تصريحات مارسيلو

تحدث مارسيلو عقب نهاية مواجهة فلومينينسي أمام بوكا جونيورز، حيث قال: "كأس الليبرتادورس  يعد أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، وفي ريال مدريد سيفهمون ذلك، لأنه النادي الذي أسسني ورعاني".

وتابع: "نجحت في تحقيق لقبًا مهمًا جدًا مع فريقي المفضل، الذي منحني كل الأدوات لبناء مسيرتي، مع الموظفين الذين رأوا تطوري. ليس هناك شيء أكثر قيمة من ذلك. إنه لا يقدر بثمن".

 الجدير بالذكر أن مارسيلو ظل في ريال مدريد 16عامًا، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، والدوري الإسباني 6 مرات، بجانب كأس السوبر الإسباني 5 مرات، ومونديال الأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بجانب كأس الملك الإسباني مرتين.

مواد متعلقة

مارسيلو جروهي يحقق رقما تاريخيا بالدوري السعودي ويتجاوز حارس النصر الأسطوري       

رقم قياسي جديد لـ مارسيلو جروهي في الدوري السعودي
الجريدة الورقية