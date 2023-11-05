مارسيلو يفاجئ ريال مدريد بعد كأس الليبرتادوريس

عبر الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفلومينينسي، عن سعادته البالغة بعد تحقيق لقب كأس الليبرتادوريس لأول مرة في تاريخ ناديه.

وأكد مارسيلو في تصريحات لشبكة "ESPN"، أن لقب الليبرتادوريس الأهم في مسيرته على صعيد الألقاب مع الأندية، التي لعب لها.

وشدد على أن الجميع في ريال مدريد سيفهمون ما أقصده، مشيرًا إلى أن الملكي يعد النادي الذي أسسه ورعاه خلال فترة شبابه الكروية.

تصريحات مارسيلو

تحدث مارسيلو عقب نهاية مواجهة فلومينينسي أمام بوكا جونيورز، حيث قال: "كأس الليبرتادورس يعد أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، وفي ريال مدريد سيفهمون ذلك، لأنه النادي الذي أسسني ورعاني".

وتابع: "نجحت في تحقيق لقبًا مهمًا جدًا مع فريقي المفضل، الذي منحني كل الأدوات لبناء مسيرتي، مع الموظفين الذين رأوا تطوري. ليس هناك شيء أكثر قيمة من ذلك. إنه لا يقدر بثمن".

الجدير بالذكر أن مارسيلو ظل في ريال مدريد 16عامًا، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، والدوري الإسباني 6 مرات، بجانب كأس السوبر الإسباني 5 مرات، ومونديال الأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بجانب كأس الملك الإسباني مرتين.