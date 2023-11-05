تعرف على حصتك اليومية من السكر دون أضرار صحية (فيديو)

قال الدكتور هشام الحفناوي، عميد معهد السكر السابق، إن التوازن في تناول الأطعمة والغذاء هو أساس أي نظام صحي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خطورة من تناول السكر وإضافته إلى المشروبات بشرط الاعتدال في استهلاكه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten” اليوم الأحد، أن خطورة السكر في زيادة استهلاكه، لافتًا إلى أن هناك اشخاصا يشربون معدلات كبيرة من القهوة والشاي يوميا مع استخدام أكثر من ملعقة في كل كوب وهو ما يسبب زيادة الوزن ويعرضه للكثير من المخاطر الصحية.

وأكد أن الجرعة اليومية من استهلاك السكر يجب ألا تتجاوز 3 ملاعق، مضيفًا أن أحد أكثر الأخطاء الشائعة بين المصريين هي تناول السكريات مباشرة قبل النوم بسبب الانخفاض الكبير في نسبة الحرق خلال فترة النوم.

أضرار الإفراط في تناول السكر

زيادة الوزن: السكر يحتوي على سعرات حرارية فارغة، وبالتالي تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من استهلاك السعرات الحرارية ويساهم في زيادة الوزن. الوزن الزائد يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السمنة، وأمراض القلب، ومرض السكري من النوع 2.

ارتفاع مستوى السكر في الدم: تناول السكر بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ضرر للأسنان: البكتيريا في الفم تستخدم السكر كمصدر للطاقة وتنتج الأحماض التي تسبب تسوس الأسنان. تناول السكر بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة الأسنان.

زيادة مخاطر الأمراض المزمنة: الإفراط في تناول السكر يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والدهون الثلاثية في الدم.

اضطرابات الأيض: تناول السكر بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في عملية الأيض وزيادة في تراكم الدهون في الكبد، مما يزيد من مخاطر تطور مشاكل في الكبد.

الإدمان: السكر قد يؤدي إلى الإدمان لدى بعض الأشخاص، مما يجعلهم يتناولون كميات أكبر من السكر بشكل متكرر.

للمحافظة على صحتك، يُفضل تقليل تناول السكر والالتزام بنظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية. يجب أن يتم تناول السكر بحذر وبكميات معتدلة فقط، ويفضل استشارة محترف طبي إذا كنت تعاني من مشاكل صحية تتعلق بتناول السكر.