إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ضبط 12 متهمًا للاتجار بالمواد المخدرة في الشرقية



قامت الأجهزة الأمنية بحملات أمنية عدة استهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها، خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (12) متهمًا وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين–كمية لمخدر الحشيش-بندقية خرطوش- 3 فرد محلي وطلقات مختلفة الأعيرة)"، بالإضافة لضبط مرتكبي 50 قضية سرقات متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط



تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في العياط، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

منتهية الصلاحية.. حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى دون ترخيص 4 أيام.



قررت النيابة العامة حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته المصنع دون ترخيص 4أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.

عثر بحيازته على كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ودون بيانات غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المصنع على 1,200 طن عسل جلوكوز و 600 كيلو جرام دقيق و 400 كيلو جرام سكر و16 كيلو جرامًا كرسبي مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

في السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالاتجار في الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في وقت سابق من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية متهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزته على 9 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية آلية وخزينتها ومسدس وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.