الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 7 حالات تعدى بالبناء علي الأراضي الزراعية بمركز المحلة

حملة الازالات بالمحلة
حملة الازالات بالمحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم إزالة 7 حالات تعدى بمركز المحلة بمساحة 17 قيراط و 12 سهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللواء محمد فتحى حكمدار المحلة و العميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة و بمشاركة المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية.

و قد تضمنت الأعمال إزالة 4 حالات بالوحدة المحلية بالمعتمدية عبارة عن مبنى بلوك بمساحة 4 و 16 سهم و بناء بالبلوك بمساحة 11 سهم و سور حول قطعة أرض بمساحة 7 قيراط و 18 سهم و جمالون صاج بمساحة 2 قيراط.

و أضاف بأنه تم إزالة بلوك بمساحة 1 قيراط بصفط تراب و مبنى بلوك بمساحة 15 سهم بالشهيدى و بناء بالبلوك بمساحة 1 قيراط بنمرة البصل.

يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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