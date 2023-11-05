جولة تفقدية لوكيل صحة سوهاج بمستشفيات أخميم المركزي

أجري الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي جولة تفقدية مسائية واستمرت حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد .



حيث تفقد وكيل وزارة الصحة ومرافقوه مستشفي أخميم المركزي و رافقه اثناء الزيارة الدكتور محمد نصر مدير الإدارة الصحية بأخميم و الدكتور محمود نصر مدير مستشفى أخميم المركزي والدكتور محي الدين عطية نائب مدير المستشفى، وتم تفقد مباني المستشفي و الأقسام الداخلية وقسم الحروق و النساء والتوليد والعمليات و الحضانات.

ووجه وكيل وزارة الصحة بإعداد مقترح لتطوير المستشفي، وشدد علي تفعيل سياسات مكافحة العدوي وتدريب الكوادر التمريضية، وأشاد وكيل الوزارة بوحدة الحضانات و قدم الشكر للعاملين بها .



ثم توجه وكيل وزارة الصحة و الوفد المرافق له لتفقد مستشفي الصدر، وتم تفقد أقسام الاستقبال الأشعة المقطعية والمعمل و العناية و القسم الداخلي.



موجها بزيادة عدد أعضاء هيئة التمريض بأقسام الرعاية المركزة.

كما شدد علي الاهتمام بمستوي النظافة العامة بالمستشفي و مراجعة إجراءات مكافحة العدوي بشكل دوري، واطمئن وكيل الوزارة علي تواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها و تقديمهم للخدمة الطبية موجها بحسن معاملة المرضي وذويهم .