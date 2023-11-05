مرور الإسماعيلية يغلق الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية

لثلاثة ساعات

شهدت الأجواء بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم الأحد طقس معتدل في درجات الحرارة فيما تبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية الكثيفة صباحا التى وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأغلقت إدارة المرور بالإسماعيلية مخارج الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرة وبورسعيد لنحو ثلاثة ساعات منذ فجر اليوم تحسبا لوقوع أية حوادث تصادم .وتم فتحها جزئيا مع الساعة الثامنة صباحا .

شبورة مائية تبطيء سير المركبات بطرق الاسماعيلية..

وتسببب الإغلاق في تكدس حركة المرور على الطرق السريعة وتباطيء حركة سير السيارات وادى لتأخر وصول الطلبة إلى مدارسهم في الأماكن البعيدة عن المدينة .

وشهد موقف الفردوس والمختص بالصواحي بوسط الاسماعيليه حالة من الهرج بسبب اختفاء السيارات العاملة على الخطوط الداخلية لتأخر وصولها على الطرق السريعة.



واصدرت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة بالاسماعيليه بيانا حذرت فيه من انعدام الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة وطالبت من قائدي المركبات من توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة .



وسجلت درجة الحرارة العظمى على محافظة الاسماعيلية ٣١ درجة مئوية.