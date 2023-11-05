دوري منطقة السلة.. الموهبة ناشئين يتغلب على الشبان المسيحية

تألق فريق السلة مركز الموهبة للناشئين تحت 12 سنة في مباراته الأولى بدوري منطقة السلة، حيث تغلب بسهولة على فريق الشبان المسيحية تحت 14 سنة بنتيجة ساحقة 68-47. كانت المباراة تحمل في طياتها الاصرار والتحدي من الجانبين، حيث قدم الفريقان أداءً رائعًا في الملعب.

تألق لاعبو فريق الموهبة في هذه المباراة، حيث استطاعوا تنفيذ استراتيجياتهم ببراعة وقوة. قاد الفريق المدرب المتميز الذي عمل على تحفيز اللاعبين وتطوير مهاراتهم. واضح أن الفريق قد تمتع بتدريبات مكثفة واستعد بشكل جيد لهذه المباراة المهمة.

أشاد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط بالاداء المتميز لفريق الموهبه الناشئين متمنيا لهم دوام التفوق في المباريات القادمه.

وأوضح السويفي وكيل المديرية للرياضة بأن فريق الموهبه ناشئين لكره السله من الفرق المتميزة الحريصه على التفوق الالتزام في التمرينات والتدريبات ويأتي ذلك تحت متابعه السيد محمد علي مدير المشروع ومدرب الفريق كابتن السيد محمد علي جلال وكابتن طارق حسن وان قوام المركز 13 لاعب

وكانت المباراة مليئة بالتحدي والإثارة، حيث بدأ فريق الموهبة باداء قوي وسيطرة متواصلة على المجريات. وبفضل تنسيق وتناغم اللاعبين في الملعب، استطاعوا تحقيق الكثير من النقاط وتفادي الأخطاء الدفاعية.

من البداية، سيطر فريق الموهبة على المباراة بفضل طريقة لعب منظمة وتعاون قوي بين اللاعبين. قدموا أداءً رائعًا في هجومهم، حيث استغلوا جميع الفرص وسجلوا العديد من النقاط. لم يترك الفريق أي فرصة لفريق الشبان المسيحية للعودة في المباراة.

من جانبهم ، قدّم لاعبو فريق الشبان المسيحية أداءً جيدًا أيضًا، لكنهم لم يتمكنوا من مواكبة سرعة وقوة فريق الموهبة. تأثر الفريق بالضغط الدفاعي القوي الذي فرضه فريق الموهبة، وتعذّر عليهم تسجيل النقاط بسهولة.

بعد هذا الفوز الساحق، يتجه فريق الموهبة نحو المباريات المقبلة بثقة عالية. لقد ثبتوا أنهم فريق قوي وجاهز للتحديات التي ستواجههم في المستقبل. من المهم أن يحافظوا على هذا الأداء المميز والتركيز أثناء المباريات القادمة.

على الجانب الآخر، فإن فريق الشبان المسيحية سيحتاج إلى تحليل أداءهم في هذه المباراة والعمل على تطوير مهاراتهم. على الرغم من الخسارة، فإنه يمكن أن يكون لديهم فرصًا كبيرة للتحسين والنمو كفريق.

بشكل عام، كانت هذه المباراة مثيرة وممتعة للمتفرجين، حيث قدم الفريقان عروضًا رائعة على الملعب. إن فوز فريق الموهبة يعكس التزامهم واصرارهم على تحقيق النجاح. ونحن متحمسون لمشاهدة المزيد من أداءهم المميز في المباريات القادمة.

ولاحظ الجميع الروح القتالية والانسجام العالي بين لاعبي فريق الموهبة، حيث تبادلوا الكرة بطريقة رائعة وأظهروا مهارات فردية مذهلة في المضايقات ورميات الثلاث نقاط.

تألق العديد من اللاعبين في فريق الموهبة، ولا سيما اللاعب رائد محمد الذي قام بتحقيق أعلى نسبة تسجيل في المباراة. وقد استحق اللاعب التشجيع والثناء على أدائه المبهر في الميدان.

وعند نهاية المباراة، تم تكريم فريق الموهبة لما قدموه من أداء رائع وتفوق في المباراة. وعبر الدكتور علاء جاد والسويفي عن فخرهما باللاعبين وتمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق في المباريات القادمة.

أثبت فريق الموهبة نفسه كفريق متميز وطموح، وهو يسعى للفوز في البطولات المحلية ورفع اسم مدينته عاليا. ومن المتوقع أن يستمر الفريق في تطوير مهاراته والعمل على تحقيق المزيد من الانتصارات في المستقبل.

جانب من الفريق

جانب من الفريق