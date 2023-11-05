التعاون في مهمة استعادة نغمة الانتصارات أمام ضمك بالدوري السعودي

يخوض فريق التعاون لقاء جديد في الدوري السعودي، في مهمة البحث عن استعادة نغمة الانتصارات وذلك عندما يواجه ضمك على ملعب نادي التعاون ببريدة، في مباراة يدخلها الفريقين بطموحات مختلفة .

وتعثر التعاون في آخر مباراتين حيث تعادل مع الاتحاد والخليج في إطار منافسات الدوري السعودي.

ويمتلك التعاون أفضلية تاريخية في مواجهاته أمام ضمك حيث تقابل الفريقين في 8 لقاءات سابقة فاز سكري القصيم في 4 مقابل اثنين فقط لضمك وتعادل الفريقين في لقاءين وسجل خلالها هجوم التعاون 12 أهداف، وسجل هجوم ضمك 9 أهداف.

ويحتل التعاون المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترغين برصيد 24 نقطة، فاز في سبع وتعادل في ثلاث وخسر مباراة واحدة، بينما تقدم ضمك للمركز التاسع برصيد 13 نقطة، فاز في ثلاث وتعادل كما خسر في أربع مباريات .

واستعاد ضمك توازنه في الجولات الأخيرة، فهو لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام النصر وبصعوبة، مقابل الفوز في ثلاث أخرى كان آخرها أمام الأخدود، ويأمل أن يحقق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، للتقدم خطوة في سلم الترتيب.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة ويليه النصر في المركز الثاني بفارق 4 نقاط.