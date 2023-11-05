علاء عبدالعال: الجونة يلعب كرة هجومية وجاهزون للأهلي

تحدث علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام الأهلي في الدوري المصري.

ويخوض الجونة مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم السبت الموافق 11 نوقمبر ضمن منافسات الدوري المصري.

أكد علاء عبد العال مدرب الجونة أن فريقه يلعب كرة قدم هجومية مشددا على أن فريقه مستعد لمواجهة الأهلي.

قال علاء عبد العال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وضع الجونة في الدوري يسمح له بالوقت الحالي لتقديم كرة هجومية وأكبر دليل على أننا نلعب كرة هجومية أننا نسجل في كل مباراة".

حقق الجونة الفوز على نظيره الداخلية بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وعن مواجهة الأهلي قال: "مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية والفريق يفوز حتى لو لم يقدم الأداء الأفضل لكننا على أتم الاستعداد".

يحتل الجونة المركز الخامس بترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحل الداخلية في المركز الـ 16 بـ 4 نقاط.