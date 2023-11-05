جيرارد: أعد جماهير الاتفاق بفريق مختلف في يناير

وعد ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق، جماهير ناديه بفريق مختلف بعد انتقالات الشتاء المقبلة وتحسن النتائج في الدوري السعودي.

وقال جيرارد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الرائد:"ينقصنا الهجوم ولكن لا نريد نستخدم الغيابات كعذر وسيطرنا على المباراة وكانت من طرف واحد ولكن الإصابات أثرت علينا بشكل كبير ".

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتفاق والرائد التي جمعت اليوم بين الفريقين على ملعب استاد عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، ضمن منافسات الأسبوع 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف واكتفى الفريقان بحصول كل منهما على نقطة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما بقي فريق الرائد في المركز الـ18 والأخير في الدوري برصيد 6 نقاط فقط.