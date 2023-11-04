ترتيب هدافين الدوري السعودي .. رونالدو يحلق في الصدارة

عزز النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو صدارته لجدول ترتيب هدافين الدوري السعودي بعد تسجيله هدفًا في مباراة النصر اليوم ضد الخليج بالدوري السعودي.

وحقق فريق النصر فوزًا مهمًا على الخليج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول من تسديدة صاروخية، بينما سجل إيمريك لابورت الهدف الثاني من صناعة رونالدو.

بهذه النتيجة يواصل النصر مطاردة الهلال نحو صدارة جدول ترتيب دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 28 وبفارق 4 نقاط عن الزعيم ، في حين يحتل الخليج المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.

ترتيب هدافين الدوري السعودي :

وواصل رونالدو تربعه على الصدارة بعد رفع رصيده إلى 12 هدفًا، بينما يأتي النجم الصربي ميتروفيتش لاعب الهلال في المركز الثاني بـ9 أهداف، ويحل تاليسكا البرازيلي لاعب النصر في المركز الثالث بـ8 أهداف.