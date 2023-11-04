الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس 3 مُتهمين بسرقة طن ونصف حديد

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر قاضي المعارضات قراراً بتجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، وجاء ذلك سطواً علة موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وأزالت التحقيقات الكثير من الغموض الذي اكتنف الواقعة، حيث تبين أن المُتهم الأول استغل عمله كحارسٍ لبعض المواقع الإنشائية وسولت له نفسه فاستعان بالمُتهم الثاني ليستوليا على طن ونصف الطن من الحديد لبيعه فيما بعد. 

وأقر المُتهمان بأنهما كانا بصدد بيع الحديد المُستولى عليه لمالك مخزن للخردة، وذلك بعد الاتفاق معه على شراء الحديد وتقسيم الحصيلة النهائية بينهما.

واعترف مالك المخزن من جهته باعتزامه شراء الحديد بسعرٍ اقل من السعر المُتعارف عليه لمعرفته بأنه حديد مسروق 

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