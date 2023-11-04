قوافل "حياة كريمة" تكشف على 1437 مواطن بالبحر الأحمر خلال أكتوبر



انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر بالكشف عن 1437 مواطن خلال شهر أكتوبر ، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر

وأجرت القوافل التى بدأت من شمال البحر الأحمر وتحديدا من إحدى قرى مدينة رأس غارب بقرية الزعفرانة ، قام فريق القوافل بتنظيم 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر سبتمبر استغرقت مدة 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم و الشلاتين و سفاجا، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.



من جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1437 حالة وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 179 حالة، كذلك تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 177 حالة

و أضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات و صرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر

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