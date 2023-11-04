الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد لمُتهمٍ بالإتجار في المُخدرات بكرموز

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حُكماً بمعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه من تهمة الإتجار في المُخدرات. 

اقرأ أيضاً: أم شابة تفقد حياتها بسبب خلافٍ مع طليقها.. تعرف على التفاصيل


 

txt

أم شابة تفقد حياتها بسبب خلافٍ مع طليقها.. تعرف على التفاصيل

txt

مُذنب في قضية أخلاقية يُسكت ضحيته للأبد بمُخططٍ شيطاني

وشمل الحُكم مُصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار رشدي علي قاسم رئيس المحكمة، وعضوية المُستشارين سامح حامد عبد الحليم وأحمد عبد الحليم عبد الحليم مصطفى سعد الشويح وأمانة سر عمرو زكي.

وكانت أجهزة الأمن في الإسكندرية قد تلقت إخطاراً من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة قسم كرموز.

وأكدت التحقيقات قيام المُتهم ع.ت  بالإتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض علي المتهم، وعقب تنفيذ القرار وتواجد المتهم بمكان ضبطه أبصرته القوة مُمسكا جوال بلاستيكي فتم ضبطه وانتزاعه منه.

 وأظهر فحص الحرز احتوائه 169 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مواد متعلقة

أم شابة تفقد حياتها بسبب خلافٍ مع طليقها.. تعرف على التفاصيل

مُذنب في قضية أخلاقية يُسكت ضحيته للأبد بمُخططٍ شيطاني

براءة مُتهم بحيازة مُفرقعات في مدينة نصر

20 فبراير.. الحُكم على مُتهم بالانضمام لـ"تنظيم القاعدة"

الحبس سنة مع الشُغل لمُتعاطي الهيروين بالقطامية

السجن 3 سنوات لمُتهم بحيازة سلاح ناري بالقطامية

السجن المُشدد لثلاثة مُتهمين بترويج الحشيش

"حرامي بس رايق".. لص يسطو على منزل لتناول البيتزا !
الجريدة الورقية