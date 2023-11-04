المُشدد لمُتهمٍ بالإتجار في المُخدرات بكرموز

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حُكماً بمعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه من تهمة الإتجار في المُخدرات.

اقرأ أيضاً: أم شابة تفقد حياتها بسبب خلافٍ مع طليقها.. تعرف على التفاصيل





وشمل الحُكم مُصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار رشدي علي قاسم رئيس المحكمة، وعضوية المُستشارين سامح حامد عبد الحليم وأحمد عبد الحليم عبد الحليم مصطفى سعد الشويح وأمانة سر عمرو زكي.

وكانت أجهزة الأمن في الإسكندرية قد تلقت إخطاراً من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة قسم كرموز.

وأكدت التحقيقات قيام المُتهم ع.ت بالإتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض علي المتهم، وعقب تنفيذ القرار وتواجد المتهم بمكان ضبطه أبصرته القوة مُمسكا جوال بلاستيكي فتم ضبطه وانتزاعه منه.

وأظهر فحص الحرز احتوائه 169 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.