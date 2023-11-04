صحة الشرقية تناقش خطة تطوير مكاتب الصحة وبدء استخراج تصاريح الدفن المميكنة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم السبت، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تناول الاجتماع مناقشة تطوير ميكنة مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، وإضافة خدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة بدلاً من الورقي، واستعدادات الإدارات الصحية بالمحافظة لتنفيذ ذلك اعتباراً من غداً الأحد الساعة الثامنة صباحاً، والتي تأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، بما يساهم في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة"، وبعد تفعيل ميكنة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، وميكنة الطعوم الروتينية بمحافظة الشرقية، وذلك بجميع مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، وعلى مستوى الجمهورية، لتحسين دورة العمل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ذلك يأتي من خلال الأنظمة التى تتواءم مع بيئة العمل، والتي تهدف إلي رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية، مؤكداً أن الدولة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة.

ولفتت إلى أن ذلك يضمن تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الإرتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.

وناقش وكيل الوزارة أيضا مع مديري الإدارات الصحية خطة العمل السابقة والقادمة لحملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وكذلك مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تم مدها ١٠٠ يوم أخرى تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظراً للاقبال المتزايد من المواطنين للحصول على الخدمات الصحية المقدمة ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تشمل إجراء كافة الفحوصات الطبية للمواطنين.