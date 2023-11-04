منتهية الصلاحية..حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى دون ترخيص 4 أيام



قررت النيابة العامة حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته المصنع دون ترخيص 4أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.

كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.

عثر بحيازته على كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ودون بيانات غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المصنع على 1,200 طن عسل جلوكوز و 600 كيلو جرام دقيق و 400 كيلو جرام سكر و16 كيلو جرامًا كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

في السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط فتاتين متهمين بالاتجار في الحشيش.

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.



في السابق قررت النيابة العامة حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح وطلقات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته على مواد مخدرة وأسلحة نارية في محافظة الغربية.

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوى والأسلحة النارية والذخائر إلى المعمل الجنائي.

طالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية متهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزته على 9 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وعدد من الأقراص المخدرة و بندقية آلية وخزينتها و مسدس وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.