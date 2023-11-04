الإثنين.. محاكمة متهمي قضية خلية المرج الإرهابية

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد غدٍ الإثنين، محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الثانية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة موظف في جامعة سوهاج، بالسجن المشدد 15 عامًا ورد المبلغ المالي وغرامة مساوية، بدائرة قسم ثان سوهاج.



صدَرَ الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد حسن قاسم، وإيهاب عبدالمنعم أبوسالم، وأمانة سر سيد بكر.

أحداث الواقعة ما بين عامي 2015 حتى 2020 بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بصفته موظفًا عامًّا كونه من مأموري التحصيل، أمين خزينة كلية الطب البشري جامعة سوهاج، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغًا ماليًّا مقداره مليونين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون و15 قرشًا، والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه؛ بسبب وظيفته.