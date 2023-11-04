المشدد 15 عامًا لموظف بجامعة سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة موظف في جامعة سوهاج، بالسجن المشدد 15 عامًا ورد المبلغ المالي وغرامة مساوية، بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد حسن قاسم، وإيهاب عبدالمنعم أبوسالم، وأمانة سر سيد بكر.

تعود أحداث الواقعة ما بين عامي 2015 حتى 2020 بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بصفته موظفًا عامًّا كونه من مأموري التحصيل، أمين خزينة كلية الطب البشري جامعة سوهاج، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغًا ماليًّا مقداره مليونين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون و15 قرشًا، والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه؛ بسبب وظيفته.

حصل المبلغ المذكور من بعض المتعاملين مع جهة عمله لسداد قيمة طوابع بريدية مستحقة لها ومبالغ أخرى محصلة لصالح تلك الجهة دون أن يقوم بتوريدها لحساب جهة عمله ببنك القاهرة واحتسبها لنفسه لإضافتها إلى ملكه.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.