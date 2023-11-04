جيف بيزوس ينتقل من ميامي إلى سياتل

قال مؤسس شركة Amazon، جيف بيزوس، إنه كان ينتقل إلى ميامي من منطقة سياتل، لينتقل ليكون أقرب إلى والديه وعمليات كيب كانافيرال لشركة Blue Origin LLC، شركته لاستكشاف الفضاء.

أعلن بيزوس – ثالث أغنى رجل في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات – يوم الخميس عبر إنستجرام، والذي تضمن مقطع فيديو له في مرآبه في سياتل حيث أسس أمازون في عام 1994.

وقال بيزوس إن هذه الخطوة ستسمح له بأن يكون أقرب إلى والديه وشريكته لورين سانشيز وشركته الفضائية بلو أوريجين.



أعلن بيزوس القرار في منشور على موقع إنستجرام في وقت متأخر من يوم الخميس، والذي تضمن مقطع فيديو له وهو يقوم بجولة في أحد أقدم مكاتب أمازون، وهو مرآب منزله المستأجر في ضاحية بلفيو في سياتل بواشنطن. وهناك أطلق بيزوس شركة أمازون في عام 1995 كبائع كتب عبر الإنترنت، قبل أن يحول الشركة إلى شركة عملاقة للبيع بالتجزئة والحوسبة السحابية.

وكتب بيزوس: "لقد عشت في سياتل لفترة أطول مما عشته في أي مكان آخر ولدي الكثير من الذكريات الرائعة هنا". "على الرغم من أن هذه الخطوة مثيرة، إلا أنها قرار عاطفي بالنسبة لي. سياتل، سيكون لديك دائمًا قطعة من قلبي.



أدى النمو السريع الذي حققته أمازون إلى إعادة تشكيل مدينة سياتل، وخاصة منطقة ساوث ليك يونيون، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة. وساعد صعودها في تحويل سياتل إلى مركز للتكنولوجيا، مما أدى إلى تدفق العاملين في مجال التكنولوجيا ذوي الأجور المرتفعة، ولكن أيضا ارتفاع الإيجارات والتشرد.

تنحى بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في عام 2021، وسلم القيادة إلى رئيس السحابة السابق آندي جاسي. انتقل بيزوس إلى الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون.

بعد تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون، أمضى بيزوس المزيد من الوقت في تحقيق طموحاته الشخصية مثل صندوق الأرض وبلو أوريجين، بالإضافة إلى صحيفة واشنطن بوست، التي استحوذ عليها في عام 2013.

امتد وجوده إلى ما هو أبعد من سياتل لبعض الوقت. أنفق بيزوس مؤخرًا 150 مليون دولار لشراء عقارين متجاورين في قرية إنديان كريك في ميامي، والتي يشار إليها غالبًا باسم "مخبأ الملياردير". ويمتلك عقارات أخرى حول العالم.