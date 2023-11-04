Apple iPhone 16 Pro Max يأتي بترقية رائعة

يتم بالفعل تطوير سلسلة 2024 من أجهزة iPhone. يقول تقرير جديد، من موقع Economic Daily News التايواني، إن هناك تغييرات كبيرة قادمة، ستؤثر على تصميم iPhone القادم من حيث أحد أهم عناصر الهاتف الذكي: الكاميرا.

يقول التقرير إن هاتف iPhone القادم سيتم تغييره جذريًا بطريقة معينة: العدسات الموجودة على iPhone 16 Pro. ليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني iPhone 16 Pro أو iPhone 16 Pro Max الأكبر أو كليهما.

يبدو أن شركة Apple تستثمر بشكل كبير من خلال مراجعة الكاميرا والعدسة. الخطة هي أن Apple ستستخدم عدسات زجاجية مقولبة متقدمة في طراز Pro التالي، وهذا بدوره يعني تصميمًا أخف وزنًا وأنحف. ستكون العدسات أقصر ولها تكبير بصري أفضل. والعدسات يمكن أن تجعل من الممكن



يُزعم أن التغيير لن يؤدي إلا إلى تغيير العدسة المقربة. وهو أمر مثير للاهتمام لأنه حاليًا هو الفرق الفوتوغرافي الوحيد بين iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. يحتوي Pro على ما يعادل تكبير 3x، مقارنة بالعدسة الرئيسية، في حين أن المنشور الرباعي الموجود في العدسة المقربة لجهاز Pro Max يعني أنه يمكنه إدارة ما يعادل تكبير 5x.

لذا، سيكون التغيير في العدسة المقربة أمرًا مثيرًا للاهتمام، وذلك بعد وقت قصير من ترقيتها لجهاز Max.

علاوة على ذلك، فإن القيود المفروضة على العدسة المقربة ترجع إلى مدى صعوبة إنتاج العدسة ومدى محدودية القدرة الإنتاجية. ولهذا السبب، بدأ إعداد المواد قبل عام تقريبًا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك كما يقول التقرير. لن تكون شركة Apple وحدها التي تستخدم الزجاج المصبوب، إذ تبحث شركتا Oppo وVivo في هذه العملية أيضًا.

وبالتالي، فإن المخاطر كبيرة، ونتيجة لذلك، قامت شركة Apple بزيارة شركة تصنيع الزجاج Hoya للتحقق من إمكانية تسليم العدسات والتأكد من إمكانية تسليمها.

يتنافس هذا التقرير الأخير مع اقتراح سابق مفاده أن الزجاج المصبوب كان في طريقه لجهاز iPhone 16 Pro، وأنه سيؤدي إلى إدخال عدسة مقربة فائقة، مما يعني عدسة ذات طول بؤري يبلغ 300 ملم أو أكثر. وعلى سبيل المقارنة، فإن العدسة 5x الموجودة في iPhone 15 Pro Max يبلغ طولها البؤري 120 ملم.



ومع ذلك، هناك لدغة في الذيل، على شكل السعر. من المعتقد أن التكلفة سيتم رفعها بواسطة الزجاج المقولب. ويقول التقرير إن التكلفة المقدرة "ستزيد بنسبة 10% إلى 20%". وتقول أيضًا إن “طراز iPhone 16 الرئيسي قد يتعرض لضغط الأسعار في العام المقبل”.

وهذا تطور مثير محتمل، على الرغم من أن احتمال ارتفاع التكلفة غير مرحب به.

بدأت المزيد من التفاصيل تتسرب حول الجيل التالي من أجهزة iPhone. قال أحد مسربي Weibo، المسمى Instant Digital، والذي نجح في تسريب تفاصيل Apple في الماضي، إن هناك "فرصة كبيرة" لوصول زر إضافي إلى سلسلة iPhone 16. لقد كانت هناك بالفعل تقارير عن هذا - وقد غطى إيوان سبنس، المساهم في مجلة فوربس، هذا هنا - لذا فإن هذا التأييد الجديد مفيد.

يُزعم أن الإضافة ستعني أن هوائي mmWave الموجود حاليًا على الحافة اليمنى لأجهزة iPhone التي يتم طرحها للبيع في الولايات المتحدة سيتم نقله إلى الحافة المقابلة، مما يفسح المجال للزر الإضافي للجلوس على اليمين.



نظرًا لأن أحد الاستخدامات المتوقعة لهذا الزر الجديد هو التقاط الصور الفوتوغرافية، فمن المنطقي وضعه على اليمين، لذلك من السهل الضغط عليه عندما تمسك الهاتف في اتجاه أفقي مع وضع العدسات على اليسار. يمكنك بالفعل استخدام زر الصوت كزر مصراع عند الضغط عليه في الاتجاه المعاكس بالطبع.

من المتوقع أن يجلس الزر الإضافي على حافة الهاتف. والأكثر من ذلك، من المتوقع أن يكون زرًا سعويًا ذو حالة صلبة يستجيب للمس كما تفعل الشاشة، أو مثل التكرارات اللاحقة لـ Touch ID على iPhone و iPad. وهذا أمر جيد جدًا، إلا أنه من المؤكد تقريبًا أنه لن يستجيب للضغط إذا كنت ترتدي القفازات. لذلك، ربما لا يُسمح بالتصوير في الهواء الطلق في الظروف الباردة.

ويُعتقد أن الأزرار الأخرى الموجودة على iPhone، مثل زر الإجراء الذي تم تقديمه حديثًا على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، لن تتغير.