لا شبهة جنائية في سقوط طفل من الطابق العاشر بالعجوزة

تواصل النيابة الكلية بشمال الجيزة، التحقيق في مصرع طفل في عقده الأول إثر سقوطه من الطابق العاشر في منطقة العجوزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات، أن الطفل في عقده الأول، مصاب بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، وسقط من عقار، أثناء اللهو في "البلكونة"، مما أسفر عن مصرعه، ولا يوجد شبهة جنائية.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط طفل من علو بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين سقوط طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من شرفة شقته بالطابق العاشر، بعدما اختل توازنه خلال اللهو، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.