أسباب تؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى.. تفاصيل

حصى الكلى هو جسم صلب مصنوع من مواد كيميائية في البول، وهناك أربعة أنواع من حصى الكلى وهم أكسالات الكالسيوم وحمض اليوريك والستروفيت والسيستين، ويمكن علاج حصى الكلى بتفتي الحصى بالموجات الصدمية أو تنظير الرحم أو الكلى عن طريق الجلد أو تفتيت الحصى الكلوي.

وتشمل الأعراض الشائعة ألما شديدا في أسفل الظهر أو دما في بولك أو غثيان أو قيء أو حمى وقشعريرة أو بول ذو رائحة كريهة أو يبدو غائما.

ويحتوي البول على نفايات مختلفة مذابة فيه، وعندما يكون هناك الكثير من النفايات في القليل جدا من السائل، تبدأ البلورات في التشكل، وتجذب البلورات عناصر أخرى وتتحد معا لتشكيل مادة صلبة تزداد حجما ما لم يتم تمريرها من الجسم مع البول وعادة، يتم التخلص من هذه المواد الكيميائية في البول من قبل الكيميائي الرئيسي للجسم.

أسباب حصوات الكلى وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أهم أسباب الإصابة ب حصوات الكلى. وتتشكل حصوات الكلى من المواد الموجودة في البول و تمر المواد التي تتحد في الحصوات عادة عبر الجهاز البولي وذلك بسبب عدم وجود كمية كافية من البول، مما يتسبب في أن تصبح المواد شديدة التركيز وتتبلور. وهذا عادة ما يكون نتيجة لعدم شرب كمية كافية من الماء.