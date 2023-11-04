طرق تنعش البشرة بشكل فوري.. تعرف عليها

بعض الحيل تُعالج البشرة المرهقة وفقدانها للحيوية بشكل فوري مهما كانت أسبابه. يكفي اعتماد المكونات والخطوات المناسبة لتنشيط الجلد ومدّه بما يفتقد إليه من نضارة وإشراق.

خبراء التغذية ينصحون بتناول كوب من الماء الفاتر المُضاف إليه قليل من عصير الليمون عند الاستيقاظ صباحاً لضمان نقاوة السحنة، بالإضافة إلى اعتماد نظام غذائي غني بالخضار والفاكهة، فضلاً عن تناول الأسماك الدهنيّة نظراً لغناها بالأوميغا 3 الذي يُعتبر من أفضل مُضادات الأكسدة. أما في المجال التجميلي فيمكن الاستعانة بالعديد من المكوّنات والخطوات التي تؤمّن نضارة فوريّة للبشرة، تعرّفوا على 10 منها فيما يلي.

فيتامين C

تناول أقراص فيتامين C الفوّارة تساعد على تعزيز نشاط الجسم وحيويّته ولكن مفعولها لا يصل إلى البشرة، ولذلك يُنصح بالاستعانة بكريمات وأمصال تحتوي على صيغة نقيّة من هذا الفيتامين تكون مثاليّة لمُحاربة الجذيرات الحرّة وتأمين الأوكسيجين للبشرة كما أنها مُضادة للشيخوخة والبقع.

تنشيط البشرة بالثلج

مكعّبات الثلج تعمل على تنشيط البشرة وتعزيز متانتها كما تُساهم في تصريف السموم المُحتبسة في طبقات الجلد. يكفي لفّ مُكعّبات الثلج بقطعة من الشاش قبل تمريرها على بشرة الوجه النظيفة بحركات أفقيّة من وسط الوجه باتجاه الأطراف، أما النتيجة فستكون الحصول على إشراق فوريّ.

لوشن منعش

اللوشن المنعش يساعد في الحفاظ على بشرة نظيفة صباحاً أو مساءً. يُنصح باختيار أنواع اللوشن التي تكون غنيّة بالمعادن مثل الأملاح المعدنيّة، والمغنيزيوم، والبوتاسيوم بالإضافة إلى الزيوت الأساسيّة كونها تتمتع بمفعول مُنعش، مُنشّط، ومُرطّب للبشرة.

جلسة "أندرمولوجي"

هذا النوع من الجلسات في معهد التجميل بواسطة آلة كهربائيّة تُنشّط وظائف الجلد، والدورة الدمويّة الدقيقة، وعمليّة إنتاج الكولاجين والإلستين. يُنصح بالخضوع لها قبل يوم من مناسبة مهمّة أو على شكل علاج يمتد على 10 أو 12 جلسة للحصول على نتائج طويلة الأمد.

بخليط من المواد المُنشّطة

تستوحي المختبرات التجميليّة من علاج حقن الميزوثيرابي التي تعيد الحيوية إلى البشرة لتصنيع كريمات عناية غنيّة بمكوّنات نشطة منها الفيتامين C وE التي تُساعد على إعادة تكوين الكولاجين، والأحماض الأمينيّة، ومُضادات الأكسدة التي تحافظ على شباب الجلد.

التدليك الذاتي للوجه

يعد التدليك ضمن أساسيّات تنشيط بشرة وعضلات الوجه وإزالة علامات التعب عن قسماته. يُنصح بتطبيق مصل بصيغة زيتيّة على البشرة لتسهيل التدليك بواسطة أصبعيّ البنصر وبحركات تصاعديّة من وسط الذقن باتجاه الأطراف، من جوانب الأنف باتجاه الصدغين، ومن بداية قوس الحاجب باتجاه وسطه كما لو أننا نريد رفع قسمات الوجه، على أن ينتهي التدليك بتمليس لتجعيدة الأسد التي تكون بين الحاجبين عادةً.

الأقنعة المنشّطة

هذا النوع من الأقنعة بمثابة انتعاشاً فورياً بالإضافة إلى تمليس قسمات الوجه، وهي تُنشّط الخلايا الليفيّة كما تُعزّز إنتاج الكولاجين والإلستين. كل ذلك بفضل مكوّنات تولّد حرارة ومفعولها شبيه بمفعول تيّار كهربائي منخفض القوة. يتمّ تطبيق هذا النوع من الأقنعة على الوجه لمدة 30 دقيقة فتؤمّن انتعاشاً فورياً وحيويّة واضحة.