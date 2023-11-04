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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مباراة الاتفاق والرائد في الدوري السعودي

مباراة الاتفاق والرائد
مباراة الاتفاق والرائد

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتفاق والرائد التي جمعت اليوم بين الفريقين على ملعب استاد عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، ضمن منافسات الأسبوع 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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هندرسون يقود تشكيل الاتفاق لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

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تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف واكتفى الفريقان بحصول كل منهما على نقطة.

بدأ فريق الاتفاق المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: باولو فيكتور.

الدفاع: مارسيل تيسيران - محمد عبدالرحمن - جاك هيندري - عبدالله الخطيب.

الوسط: جوردان هندرسون - جيورجينهو فينالدوم - محمد محزري - حامد الغامدي.

الهجوم: محمد الكويكبي - ديماراي غراي.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الاتفاق إلى 21 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما بقي فريق الرائد في المركز الـ18 والأخير في الدوري برصيد 6 نقاط فقط.

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