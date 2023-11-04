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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس شخص ٤ أيام بتهمة التحريض على إنهاء حياة زوجته بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت النيابة الكلية بالجيزة، اليوم، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على إنهاء زوجته ليرثها كونه الوريث الوحيد لها بالجيزة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة- لغسله أموال حصيلة استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها، بالاتفاق مع آخر "توفى" نظير حصوله على مبلغ مالى.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، تأسيس الشركات)، حيث قدر المبلغ بـ15 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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