عاجل
إصابة ٦ أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى ٢٦ يوليو
السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مظاهرات في إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو واشتباكات أمام مكتبه

نتنياهو
نتنياهو

خرج المتظاهرون الإسرائيليون إلى الشوارع في تل أبيب للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو فورًا، بعد الفشل في تأمينه خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، مساء يوم السبت.

txt

العواصم الغربية تنتفض.. مظاهرات ضخمة في باريس ولندن وتشيلي دعما وتأييدا للفلسطينيين في غزة

txt

بنك دم إسرائيلي تحت الأرض يدخل الخدمة بعد حرب غزة (فيديو)

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو، الذين حاولوا تفريق التظاهرات.

دعم أمريكي لإسرائيل خلال حرب غزة

وسعت اليوم الولايات المتحدة تدخلها لإنقاذ إسرائيل بالتزامن مع تصاعد وتيرة الانهيار على كافة الأصعدة. وأقر الكونجرس الأمريكى حزمة مساعدات مالية عاجلة للاحتلال بقيمة 14 مليار دولار، وجاء موافقة الكونجرس، رغم الاحتجاجات الشعبية داخله، مع انهيار الاقتصاد الإسرائيلى بشكل مخيف.

وخسرت البورصة الإسرائيلية، وفق بيان لها، قرابة 28 مليار دولار منذ بدء طوفان الأقصى فى السابع من الشهر الجاري، فى حين خسر بنك إسرائيل الأكبر قرابة 18% من أسهمه، بينما سجل  معدل الانكماش ارتفاعا كبيرا مع تجاوزه حاجز الـ11%  وسط مخاوف من تسارع انهيار العملة المحلية.

تأتى التحولات فى المشهد داخل الدولة العبرية مع توقف كبرى الشركات الأجنبية عن العمل واضطرار تل أبيب لوقف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر والأردن، إضافة إلى الفاتورة الباهظة التى اعترف وزير المالية الإسرائيلى بدفعها لقاء الحرب والمواجهات الحالية، ناهيك عن إعادة الإعمار المتوقع دفعها فى المستوطنات التى تعرضت للاقتحام من قبل المقاومة الفلسطينية.

ويشير الدعم الأمريكى العاجل، والذى استثنى منه دعم أوكرانيا أهم جبهة بالنسبة للولايات المتحدة، إلى مخاوف واشنطن من انهيار الاحتلال اقتصاديا وهى تضاف إلى عملية دعم أمريكية برزت منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى، حيث أعلنت الإدارة الامريكية إرسال قوات وبوارج وشحنات أسلحة بشكل غير مسبوق إلى تل أبيب.

 

 

مواد متعلقة

العواصم الغربية تنتفض.. مظاهرات ضخمة في باريس ولندن وتشيلي دعما وتأييدا للفلسطينيين في غزة

بنك دم إسرائيلي تحت الأرض يدخل الخدمة بعد حرب غزة (فيديو)

مرفت خليل: مسيرات بلندن للأسبوع الثالث على التوالي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

استشهاد 12 فلسطينيًا في هجوم إسرائيلي على منزل ومزرعة دواجن في غزة

السنيورة: حزب الله يستغل إرهاق إسرائيل ويشتتها عن غزة (فيديو)

استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمُخيم جباليا بقطاع غزة

متحدث الصحة: "حالات مصابي غزة صعبة جدًّا ومعقدة" (فيديو)

وزير الريادة الفلسطيني يكشف: تهجير 1.5 مليون من منازلهم في غزة
الجريدة الورقية