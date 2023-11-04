مظاهرات في إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو واشتباكات أمام مكتبه

خرج المتظاهرون الإسرائيليون إلى الشوارع في تل أبيب للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو فورًا، بعد الفشل في تأمينه خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، مساء يوم السبت.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو، الذين حاولوا تفريق التظاهرات.

دعم أمريكي لإسرائيل خلال حرب غزة

وسعت اليوم الولايات المتحدة تدخلها لإنقاذ إسرائيل بالتزامن مع تصاعد وتيرة الانهيار على كافة الأصعدة. وأقر الكونجرس الأمريكى حزمة مساعدات مالية عاجلة للاحتلال بقيمة 14 مليار دولار، وجاء موافقة الكونجرس، رغم الاحتجاجات الشعبية داخله، مع انهيار الاقتصاد الإسرائيلى بشكل مخيف.

وخسرت البورصة الإسرائيلية، وفق بيان لها، قرابة 28 مليار دولار منذ بدء طوفان الأقصى فى السابع من الشهر الجاري، فى حين خسر بنك إسرائيل الأكبر قرابة 18% من أسهمه، بينما سجل معدل الانكماش ارتفاعا كبيرا مع تجاوزه حاجز الـ11% وسط مخاوف من تسارع انهيار العملة المحلية.

تأتى التحولات فى المشهد داخل الدولة العبرية مع توقف كبرى الشركات الأجنبية عن العمل واضطرار تل أبيب لوقف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر والأردن، إضافة إلى الفاتورة الباهظة التى اعترف وزير المالية الإسرائيلى بدفعها لقاء الحرب والمواجهات الحالية، ناهيك عن إعادة الإعمار المتوقع دفعها فى المستوطنات التى تعرضت للاقتحام من قبل المقاومة الفلسطينية.

ويشير الدعم الأمريكى العاجل، والذى استثنى منه دعم أوكرانيا أهم جبهة بالنسبة للولايات المتحدة، إلى مخاوف واشنطن من انهيار الاحتلال اقتصاديا وهى تضاف إلى عملية دعم أمريكية برزت منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى، حيث أعلنت الإدارة الامريكية إرسال قوات وبوارج وشحنات أسلحة بشكل غير مسبوق إلى تل أبيب.