مرفت خليل: مسيرات بلندن للأسبوع الثالث على التوالي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

قالت مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، إن المسيرة التي شاركوا فيها اليوم السبت، تأتي على مدار الاسبوع الثالث على التوالي لتوصيل رسالة للمجتمع الدولي أن ما يحدث في غزة غير مقبول وغير مسبوق ايضاً في تاريخ البشرية.

وأضافت “ خليل”، في تصريحات خاصة للوفد، أن هناك شعور بعدم الرضا تجاه ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وأن هناك تنامي ايضا لمشاعر الكراهيه والغضب تجاه تصرفات القتل الجماعي واستخدام الاسلحه المحرمه دوليا والتعامل بشكل منافي لحقوق الإنسان .

وأكدت مرفت، أنه قد شارك آلاف من أصول أوربية وعربية ومن ابناء الجاليات الأجنبية المقيمين في بريطانيا في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة .

وتابعت: “كما شارك في المسيرة عدة آلاف من اليهود من مختلف المقاطعات رافضين كافة ممارسات العنف والعنصرية في غزة، ولوح المحتجون بأعلام فلسطين وهتفوا الحرية لغزه ، حرروا فلسطين ، لا للإبادة الجماعية”.

وقد خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم السبت للأسبوع الرابع على التوالي من المسيرات التي تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة.

ويذكر أنه منذ تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 الماضي، وقوات الاحتلال تشن هجمات جوية وبرية عنيفة على قطاع غزة، مستخدمة أنواعا من الصواريخ والأسلحة المحرمة دوليًا، لا سيما في العملية البرية التي أعلنها على قطاع غزة في الأيام الماضية.

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