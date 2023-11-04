«ثمار» تجهز لافتتاح فرعين بالإسكندرية والقاهرة الجديدة ضمن خطتها التوسعية

12 فرعاً الإجمالى

تجهز شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح فرعين جديدين للشركة بمدينة الإسكندرية، ومنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن التوسع فى فروع الشركة يأتى ضمن الاستراتيجية التوسعية والطموحة التى تقوم عليها الشركة، فى ظل التزام مجلس الإدارة بالاحترافية فى العمل، وتعزيز ريادة الشركة فى السوق.

أضاف «عبدالفتاح» أن افتتاح الفرعين سيتم الإعلان عنهما بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن استراتيجية مجلس إدارة الشركة اتسم بالاحترافية فى التعامل مع مستجدات السوق، للحفاظ على قوة الشركة، خاصة بعد القيام بإضافة إدارة جديدة للشركة هدفها التسويق، والترويج والتعامل مع المستجدات التى تشهدها الأسواق فى عالم «السوشيال ميديا»، والمنصات الاجتماعية التى تستقطب قاعدة عريضة من الجماهير والشباب.

كما أشار «عبدالفتاح» إلى أن الشركة نجحت فى قائمة ترتيب الشركات المعلنة مؤخراً بالحفاظ على مكانتها بين الشركات العشرين الكبرى، التى تتصدر ترتيب شركات الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة من حيث العمليات المنفذة.

وأوضح أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة، خاصة برنامج «موبايل أبلكيشن» نجح فى استقطاب المزيد من العملاء، والانتشار الجيد لتغطية متطلبات المستثمرين بتوفير جميع البرامج، حيث قفزت قاعدة العملاء إلى زيادة بنسبة 20%.

كما أوضح أن الشركة تعمل جاهدة فى الحفاظ على حصتها فى سوق الأوراق المالية، خاصة أن المستثمرين الأفراد يستحوذون على 95% من تعاملات السوق.

يشار إلى أن إجمالى عدد فروع الشركة يصل إلى 12 فرعاً، بالإضافة إلى الفرع الرئيسى.