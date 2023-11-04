Lucid تخفض أسعار السيارات الكهربائية

تبيع شركة Lucid العديد من طرازات سياراتها الكهربائية بسعر مخفض حتى 30 نوفمبر، وكما أشارت رويترز، فهذه علامة أخرى على أن سوق السيارات الكهربائية يمر بفترة من الطلب البطيء وسط منافسة شديدة.

تبيع شركة صناعة السيارات الآن سيارة Air Pure All Wheel Drive (AWD) لعام 2023 مقابل 74.900 دولار، بانخفاض عن 82.400 دولار. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة Air Touring الآن 87.500 دولار بدلاً من 95.000 دولار، وستعيد Air Grand Touring المشترين أقل بـ 10.000 دولار بسعر 115.600 دولار بدلاً من 125.600 دولار. تقدم شركة Lucid هذه الخصومات على شكل "Air Credits"، والتي أطلقتها الشركة خلال جولة سابقة من تخفيضات الأسعار.

قال زاك إدسون، نائب رئيس المبيعات والخدمات في شركة Lucid، في فبراير: "نعتقد أن عملائنا ما زالوا يستحقون رصيدًا بقيمة 7500 دولار لاختيار سيارة كهربائية". يمكن للمشترين الحصول على إعفاءات ضريبية فيدرالية تصل إلى 7500 دولار للسيارات الكهربائية ضمن نطاقات أسعار معينة، لكن سيارات السيدان الفاخرة من شركة Lucid غالية الثمن للغاية وغير مؤهلة للحصول على الحافز.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات Lucid إلا إذا كان بإمكانهم استلام الطلب خلال سبعة أيام من تجهيز طلبهم. ويبدو أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشركة إلى خفض الأسعار هو بيع مخزونها الحالي، لأن العروض محدودة المدة تنطبق فقط على "السيارات للتسليم الفوري". عند التحقق من سياراتها المتوفرة، لدى شركة Lucid العشرات من الطرازات المذكورة أعلاه متاحة للمشترين خلال الأسبوعين المقبلين.

شركة Lucid ليست الشركة الوحيدة المصنعة للسيارات الكهربائية التي خفضت أسعارها أكثر من مرة خلال العام الماضي. وخفضت تسلا أسعارها بشكل ملحوظ عدة مرات منذ عام 2022، كان آخرها أعلن بعد أن كشفت أنها كانت أقل من تقديرات السوق لعمليات التسليم في الربع الثالث من عام 2023.