الأهلي يتخطى "كمين" المقاولون بثنائية طاهر وهاني في الدوري

فاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.



أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني فيما سجل هدف المقاولون العرب أوشايا.

الأهلي والمقاولون



مجريات المباراة:





حاول الأهلي فك شفرة المقاولون في أكثر من مناسبة، وحاول المهاجم موديست تسجيل الهدف الأول بعد كرة عرضية ضربها رأسية لكنها مرت فوق العارضة.

حاول إمام عاشور تسجيل الهدف الأول وسدد كرة قوية في الدقيقة 17 لكنها اصطدمت في العارضة.



وفي الدقيقة 43 كرة عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر إلى المهاجم الفرنسي الذي يضربها "باك وورد" لكنها تمر بفوق العارضة بعيدا.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز طاهر محمد هدف التقدم بعد تبادل التمريرات مع أفشة، ليسددها الأول ببراعة في شباك المقاولون العرب.

وفي الدقيقة 50 تمريرة من كوكا إلى عبدالقادر التي تصله بعد "تفويتة" رائعة من إمام عاشور للكرة لـ عبدالقادر، ليسددها لكنها تمر بجوار القائم.

وأحرز محمد هاني قائد الأهلي الهدف الثاني بعد تمريرة إمام عاشور لـ هاني ليسددها في شباك المقاولون العرب.

وسجل هدف المقاولون الوحيد أوشايا عبر ركلة جزاء في الدقيقة 88.

رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، في الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمد هاني، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، في خط الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، في الهجوم: أحمد عبدالقادر، موديست، طاهر محمد.



فيما يلعب المقاولون بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: أحمد علاء، فاروقا نور الدين كابور، جوزيف أوشايا، لؤي وائل

في خط الوسط: أحمد شيمي، عبدالرحمن جبنة، محمد شوقي، عمار حمدي، أحمد فوزي

في الهجوم أمادو أنياص