شاهد العارضة تحرم محمد شريف من هدف عالمي في النصر

منعت العارضة محمد شريف من تسجيل هدف عالمي لنادي الخليج في شباك نادي النصر، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

العارضة تحرم محمد شريف من هدف عالمي في النصر

سدد محمد شريف كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء بالقدم اليسري لتصطدم بالعارضة في الدقيقة 34 من الشوط الأول بلقاء النصر والخليج، بالرغم من وجود حالة تسلل على اللاعب الدولي المصري، وتستقر النتيجة كما هي بهدف دون مقابل للعالمي سجلة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26.

محمد شريف يقود تشكيل الخليج أمام النصر والذي يضم كل من في حراسة المرمى مروان الحيدري، ومحمد خبراني وليساندور لوبيز وبيدرو ريبوتشو وخالد ناري وايفو رودريجيز وفابيز مارتينيز ومنصور حمزي وسعيد آل حمسل و وو يونج جانج.