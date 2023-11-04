مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى رحلات «إيزى جيت» القادمة من لندن

استقبل مطار سفنكس الدولى أولى الرحلات الجوية لشركة «إيزى جيت» القادمة من العاصمة البريطانية لندن من مطار جاتويك وعلى متنها 148 راكباً.

وقد قامت سلطات المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه وهو الإجراء الدولى المتبع بوصول أولى الرحلات الجوية، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب ترحيباً بوصولهم إلى مصر وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم.

كما استقبل وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى السائحين بالترحاب والورود وتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من تنوع وثراء فى منتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية والأثرية والأنشطة السياحية التى يمكن ممارستها خلال زيارته.

هذا وتتعاون الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى مع منظم الرحلات الإنجليزى Easyjet Holidays لاعتباره أحد أهم منظمى الرحلات بالسوق السياحى الإنجليزى وهو تابع لشركة الطيران Easyjet Airlines، حيث تم إطلاق حملة ترويجية مشتركة خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر ديسمبر ۲۰۲۳ للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة تتضمن إعلانات على مختلف منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالشركة وكذلك أهم وأشهر المجلات السياحية، كما تتضمن عددا من الإعلانات لدى عدد من الوكلاء السياحيين بالمملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة من مطار سفنكس الدولى وعلى متنها 133 راكباً متجهة إلى لندن.

هذا وسوف تسير شركة «إيزى جيت» ٣ رحلات منتظمة أسبوعياً حتى نهاية الموسم الشتوى الحالى أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بالإضافة إلى ٣ رحلات أخرى لشركة ويز إير من العاصمة البريطانية لندن إلى مطار سفنكس الدولى أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.

جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولى شهد تسيير عدد من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، وشهد نشاطاً وارتفاعاً ملحوظاً فى الحركة الجوية وتنامى نسب الارتفاع فى معدلات أعداد الركاب والطائرات، مما يعكس مدى أهمية المطار فى جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية لجمهورية مصر العربية.