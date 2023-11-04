تجديد حبس شخصين لإحتجازهم اخر رغمًا عنه بالجيزة ١٥ يومًا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما باحتجاز شخص وسقوطه من شرفة المنزل حال محاولته الهرب ما أدى إلى وفاته في الجيزة.



وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وكان قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا بسقوط شخص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم. بالانتقال تبين سقوط عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة المنيا- من نافذة الشقة المشار إليها؛ ما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.



بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة".



تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما، وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر.



وأقرا بأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما، على إثر ذلك اصطحبا المذكور واحتجزاه داخل الشقة وقيداه وتعديا عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وفكا قيده لإطعامه إلا أنه غافلهما وقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضاً، وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.