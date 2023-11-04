جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالى للسياحة والفنادق بمطار القاهرة

تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية برئاسة الملاح محمد طه زيارة ميدانية تعريفية لعدد خمسين طالب وطالبة من المعهد العالى للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة بإشراف الدكتورة شيماء شبانة البنا تفقدوا خلالها مختلف معالم ومبانى مطار القاهرة الدولى.

وقد سبق هذه الجولة محاضرة تثقيفية فى قاعة تدريب الشركة القاها الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم حول عمليات التطوير المستمرة التى يشهدها المطار كما تحدث عن الاتصال ولغة الجسد وكيفية التعامل مع الآخرين ودور العلاقات العامة والإعلام فى تشكيل الصورة الذهنية لمطار القاهرة الدولى والذى يعد واجهة حضارية مشرفة لمصرنا الحبيبة.

وخلال الجولة أشاد الجميع بمبانى ومرافق المطار والطفرة الكبيرة التى حدثت فى قطاع الطيران المدنى وتأتى هذه الجولة التعريفية فى إطار المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوى وانطلاقًا من دورها التثقيفى تجاه المجتمع.