اقرأ غدًا بالوقد.. الخميس مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الخميس.. مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة”.
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
عصابات “الهاجاناه” الصهيونية تواصل ذبح الشعب الفلسطيني
1006 مجزرة منذ بداية العدوان و10 كيلو جرامات من المتفجرات لكل فلسطيني
د. وجدي زين الدين يكتب: عظيم.. يا شعب مصر
عودة 55 مصريًا وعبور 50 شاحنة جديدة من رفح للقطاع
الاحتلال يطارد سيارات الإسعاف ويفجر المدارس والأسواق ومراكز الطاقة الشمسية
الخميس بدء الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسي