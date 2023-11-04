اقرأ غدًا بالوقد.. الخميس مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الخميس.. مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة”.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عصابات “الهاجاناه” الصهيونية تواصل ذبح الشعب الفلسطيني

1006 مجزرة منذ بداية العدوان و10 كيلو جرامات من المتفجرات لكل فلسطيني

د. وجدي زين الدين يكتب: عظيم.. يا شعب مصر

عودة 55 مصريًا وعبور 50 شاحنة جديدة من رفح للقطاع

الاحتلال يطارد سيارات الإسعاف ويفجر المدارس والأسواق ومراكز الطاقة الشمسية

الخميس بدء الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسي