السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوقد.. الخميس مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الخميس.. مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة”.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عصابات “الهاجاناه” الصهيونية تواصل ذبح الشعب الفلسطيني

1006 مجزرة منذ بداية العدوان و10 كيلو جرامات من المتفجرات لكل فلسطيني

د. وجدي زين الدين يكتب: عظيم.. يا شعب مصر

عودة 55 مصريًا وعبور 50 شاحنة جديدة من رفح للقطاع 

الاحتلال يطارد سيارات الإسعاف ويفجر المدارس والأسواق ومراكز الطاقة الشمسية

الخميس بدء الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسي 

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الجريدة الورقية