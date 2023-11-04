«المحللين الفنيين» تكرم الزميل د. صلاح الدين عبدالله مدير تحرير «الوفد» تقديراً لدوره فى نشر ثقافة سوق المال

كرمت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» الزميل الدكتور صلاح الدين عبدالله، مدير تحرير جريدة «الوفد»، تقديراً لدوره وجهوده الكبيرة فى العمل على نشر ثقافة سوق المال، ونشر الدور التى تقوم به الجمعية حول التحليل الفنى، وأساليبه كونه ركيزة أساسية فى منظومة السوق.. أهدى محمد يونس رئيس الجمعية للزميل درع الجمعية.

تعد الجمعية غير هادفة للربح تهدف إلى نشر وتعليم التحليل الفنى فى مصر، وهى عضو بالاتحاد الدولى، وقامت الجمعية خلال الفترة الماضية بالعديد من البرامج والدورات التدريبية، التى تهدف إلى الارتقاء بالعاملين فى سوق المال، من خلال البرامج التدريبية، وتأهيليهم بصورة أكثر احترافية.

كما تنظم الجمعية خلال الأسابيع القليلة القادمة برنامجاً تدريبياً للعاملين فى مجال الأوراق المالية حول «مبادئ وأساسيات الاستثمار»، لتواصل سلسلة الدورات التحضيرية لاختبارات معهد الأوراق المالية بإنجلترا، والذى من خلال اجتياز اختباراته يمنح الطالب رخصة العمل فى مجال الأوراق المالية فى إنجلترا والعديد من دول العالم ومنها دول الخليج العربى.