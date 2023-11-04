سكرتير سوهاج يتفقد معدات الوحدة المحلية للمدينة

كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم السبت، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، بتفقد اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، يرافقه هلال ذكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، ومديري إدارات التفتيش المالي والاداري، والمتابعة، والسيارات، وذلك فى إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، ومراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات، ومراجعة جميع معدات الإغاثة، والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية.

وأكد "عبدالجابر" على ضرورة الجاهزية التامة لكافة المعدات، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الازمات حال حدوثها، لافتا إلي تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بمراجعة كافة المعدات بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات.