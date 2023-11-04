أول رد من ريال مدريد بشأن مفاوضات مبابي

نفى ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت دخوله بمفاوضات مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، ردا على الشائعات الجديدة هذا الأسبوع.

وأفاد نادي العاصمة مدريد في بيان:في ضوء المعلومات الصادرة مؤخرا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي تتكهن بمفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يود ريال مدريد أن يعلن أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.

وتابع :لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات مع أي لاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان.

وتداولت الصحف اليومية الرياضية هذا الأسبوع مستقبل بطل مونديالي روسيا 2018 ووصيف قطر 2022، بعدما لاحقته الشائعات طوال الصيف، علما أن اسمه بات مرتبطا بنادي ريال منذ فترة طويلة خصوصا أن عقده في باريس ينتهي في يونيو 2024.

كانت صحيفة "ماركا" نشرت الخميس صورة لمبابي وأرفقتها بـ"ريال مدريد يلتزم الصمت لكنه يراه باللون الأبيض (لون النادي) في عام 2024"، مضيفة أن غرفة تبديل الملابس في مدريد "تعتقد أنه سيصل إلى سانتياغو برنابيو".

في فرنسا، ذكرت "ليكيب" أيضا "مستقبلًا مليئا بالتشويق" للمهاجم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما والذي وفقًا للصحيفة الرياضية اليومية، لا يستبعد حاليا احتمال التمديد مع سان جيرمان.

وعاد مبابي للمشاركة مع الفريق الأوّل في 13 أغسطس بعد أن تم إيقافه من قبل الإدارة بسبب عدم رضاها عن قراره بعدم تفعيل خيار تمديد عقده.