وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعه الأول مع مديري العموم بالمديرية و إدارة مستشفي سوهاج العام

عقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية إجتماعه الأول بمديري عموم المديرية بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة بسوهاج وذلك لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة و متطلباتها واولوياتها .

وبدأ الإجتماع بتقديم السادة الحضور التهنئة الي السيد وكيل الوزارة لتوليه المسئولية . ثم تم مناقشة الأولويات و الخطط و الإحتياجات .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن محافظة سوهاج تحظي بدعم كامل للمنظومة الصحية من القيادة السياسية ووزارة الصحة وأن ما شاهده علي ارض الواقع من منشأت ومستشفيات و تجهيزات وأجهزة يدعو للفخر والإنتماء لهذه المنظومة.

داعياً الجميع للتكاتف وبذل المزيد من الجهد لإنجاح تلك المنظومة المتكاملة والقوية لتكون قادرة علي خدمة أهالينا من المرضي ، وتقديم الخدمات الصحية لهم علي الوجه الأكمل، مؤكداً أن المريض يعد الأولوية الأولي والأهم بالنسبة له وعلي الجميع العمل لخدمته .

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، إلى أن مديرية الشئون الصحية بسوهاج تتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي علي مدار الساعة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة و يتم نشر الفرق الاشرافية و فرق المتابعة يومياً لمتابعة سير العمل بها .

وشدد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم، ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الإدارات وتبني سياسات العمل الحديثة و الحوكمة و الرقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي سياق متصل عقد الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية بحضور الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي إجتماع مع الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام وبحضور عدد من رؤساء الأقسام بالمستشفي و ذلك لمناقشة معوقات العمل و عرض رؤية و الية العمل داخل المستشفي في تلك الفترة وكذلك مناقشة أعمال التطوير القائمة بالمستشفي، والتي شارفت علي الانتهاء لتكون بعدها المستشفي تعمل بكامل طاقتها و بجميع اقسامها مما يعد مكسب كبير للمواطن السوهاجي، حيث ان المستشفي تقدم خدماتها للمرضي من جميع أرجاء المحافظة في جميع التخصصات و تعد من أكبر مستشفيات المحافظة وتضم نخبة من امهر الاطباء بالمحافظة.