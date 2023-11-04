هندرسون يقود تشكيل الاتفاق لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

أعلن المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الرائد، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023 – 2024، على ملعب ستاد الأول بارك.

تشكيل الاتفاق لمواجهة الرائد بدوري روشن

ويقود جوردان هندرسون تشكيل الاتفاق لمواجهة الرائد ويضم التشكيل كل من محمد الكويكبي وديماراي غراي، معتمدًا على طريقة لعب 4-4-2، تضم كل من:-

في حراسة المرمى: باولو فيكتور.

في خط الدفاع: مارسيل تيسيران - محمد عبدالرحمن - جاك هيندري - عبدالله الخطيب.

في خط الوسط: جوردان هندرسون - جيورجينهو فينالدوم - محمد محزري - حامد الغامدي.

في خط الهجوم: محمد الكويكبي - ديماراي غراي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الاتفاق أمام الرائد كل من عبدالله العويشير وأحمد الغامدي وحمدان الشمراني وعبدالله خليفه ومحمد الدوسري ومهند آل سعد ومشعل العلائلي وسعد آل موسي وراضي العتيبي.