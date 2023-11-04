تغييرات في النظام الغذائي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يقول أحد الأطباء إن تناول المزيد من الأطعمة الصحية والتقليل من تناول الوجبات السريعة يمكن أن يساعد في حمايتك من السرطان.



النظام الغذائي الصحي يمكن أن يساعد في حمايتك من العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك السرطان.

ولحسن الحظ، شاركك الطبيب حيلًا غذائية بسيطة ستساعدك على القيام بذلك بكل سرور.

يقول الممارس العام يوري زافيالوف لـ MedicForum: "على الرغم من عدم وجود طعام واحد يمكن أن يضمن الوقاية من السرطان، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد بالتأكيد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان".

شرب الشاي الأخضر

في حين أن اختيارك المفضل قد يكون كوبا كلاسيكيا، فإن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين، والتي قد يكون لها تأثير "وقائي" ضد السرطان.

تساعد مضادات الأكسدة في تحييد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة والتي يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي والمكونات الخلوية الأخرى. وهذا الضرر يمكن أن يؤدي إلى طفرات ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

استخدمي الثوم والبصل

مكونات الطبخ الشعبية الغنية بمركبات الكبريت قد تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وخاصة تلك الموجودة في الجهاز الهضمي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون الثوم والبصل إضافات رخيصة للعديد من الأطباق المختلفة.

تناول الطماطم

تعتبر الطماطم مصدرًا جيدًا لليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

قال الدكتور: "يرتبط اللايكوبين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، من بين أنواع أخرى".

استمتع بمنتجات الألبان قليلة الدسم أو النباتية

وأوضح الطبيب أن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو النباتية قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الحد من اللحوم المصنعة والحمراء

يرتبط الاستهلاك العالي للحوم المصنعة والحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، مما يجعل مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك مرغوبة أكثر.

وإذا كنت تأكل اللحوم الحمراء، فافعلها باعتدال وتقترح التوصيات الحد من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة إلى 70 جرامًا يوميًا أو أقل.