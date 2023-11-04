كاظم الساهر في أزمة نفسية بسبب حرب غزة

أثرت الحرب الدامية التي بدأت في غزة على كثير من الأشخاص، إذ توقفت حياة الكثيرون منذ يوم السابع من أكتوبر، فالكثير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنوا معها بكل الطرق حتى بالتغاضي عن عملهم كما ان عددا من الفنانين اختاروا الوقوف بجانب القضية بغض النظر عن الخسائر التي قد يواجهوها مستقبلا مثل الفنان محمد سلام وأحمد مكي.

كاظم الساهر يكشف تأثير حرب غزة على حالته النفسية

وخلال جلسة حوارية خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات، كشف أيضًا المطرب العراقي كاظم الساهر، أنه تأثر نفسيًا جراء فقدانه العديد من أحبائه في الآونة الأخيرة.

كاظم الساهر

وقال انه شعر بأنه يمكن أن يفقد رغبته بالوجود، وبدأ يتمنى أحيانًا أن يصعد للمسرح ويصرخ مرة واحدة وينتهي من هذا الصراع الداخلي الذي يعيشه منذ لداية الحرب.

وكشف الساهر أنه انتهى من كتابة كلمات أغنية جديدة بعنوان "أوقفوا الحرب" بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيغنيها باللغة الإنجليزية لتحمل رسالة إلى العالم أجمع، لوقف الحرب في قطاع غزة تاذي راح ضحيته الآلافمن المواطنين ومنهم عدد كبير من الاطفال والنساء.

كاظم الساهر

وقال إنه يستعد للسفر إلى نيويورك اليوم السبت لتسجيل الأغنية، تعن كتابة الاغنية باللغة الإنجليزية قال أنه كتب الأغنية باللغة العربية، وتولى شاعر بريطاني كتابتها بالإنجليزية، وتم تعديلها 7 مرات، مشيرا الى أنه سينتهي من تسجيلها وطرحها خلال أيام.

وأعرب في نهاية حديثه عن أسفه لما يحكث في غزة، وتمنى أن يعم الأمان والسلام لأهل غزة، مشيرا إلى أن الأبرياء يدفعون الثمن غاليا في هذه الحرب.

تضامن الفنان محمد سلام مع أحداث غزة

خرج الفنان محمد سلام، في مقطع فيديو منذ أيام وأعلن فيه رفضه السفر إلى الرياض، لعرض مسرحية “زواج اصطناعي”، تضامنا مع أحداث غزة، وهو ما اعتبره البعض احراجا للسعودية وزملاءه كما وصفه البعض ب”المزايدة عليهم.

محمد سلام

وعبر سلام عن عدم قدرته على السفر، قائلًا: “أنا مش هاقدر أسافر طبعًا، وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة، لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغى أو يتأجل أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي

واختتم محمد سلام الفيديو، أنه كان لديه أمل في تأجيل أو إلغاء موسم الرياض، كما فعلت مصر في إلغاء مهرجاناتها الفنية، ولكنه حاليًا لن يستطيع المشاركة في المهرجان، والعرض المسرحي، مضيفًا: “وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟، والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش هل هاموت من الجوع؟ بالتأكيد لا

جدير بالذكر ان الإحتلال الإسرائيلي يواصل عداونه على قطاع غزة، لما يقرب من شهر، وسط ارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في منازلهم واللاجئين في المخيمات والمدارس، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 9488 شهيد بينهم 3900 طفل و2500 سيدة، كما أشارت إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، تعمد الاحتلال استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.