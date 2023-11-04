رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية يتفقد سير العمل بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق

أجرى الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، ومتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامناً مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

تفقد رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووكيل وزارة الصحة يرافقهما الدكتور سامح حسين مدير عام المستشفى، خلال الزيارة التي استغرقت أكثر من ٥ ساعات، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأمصال واللقاحات المختلفة، ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، وتوافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته.

وتم التأكد من عمل التوسعات اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ، وزيادة عدد أسرة رعاية الطوارئ، كما تم مناقشة بعض المقترحات التي تساهم في الاستغلال الأمثل لقسم الاستقبال والطوارئ، وزيادة القدرة الاستيعابية له، حيث يصل متوسط تردد الحالات علي القسم ١٥٠٠ مواطن، خلال أيام استقبال الحوادث بالمستشفى، وتم التوجيه بزيادة مواعيد العيادات المسائية بالمستشفى وفقاً لمؤشرات التردد، كما تم المرور على قسم الكلى الصناعي، والذي يسع لعدد ٣١ ماكينة ويخدم ١٠١ مريض كلى.

وتم الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تم المرور على وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والتي تسع لعدد ٨ أسرة، ومناقشة إجراء بعض التوسعات بها لزيادة القدرة الاستيعابية، كما تم تفقد عناية القلب والتي تسع لعدد ٨ أسرة.

وتفقد رئيس الهيئة ووكيل وزارة الصحة قسم الكبد والجهاز الهضمي، ووحدات الرعاية التي تسع ١٤ سرير، والإفاقة التي تسع لعدد ٥ أسر، ووحدة المناظير بالقسم، والتوجيه ببعض الملاحظات والمقترحات منها استبدال موقع وحدة الرعاية بالإفاقة والمناظير بما يتناسب مع معايير الجود.

كما تم تفقد أعمال التطوير الجارية بالأقسام الطبية منها قسم الجراحة بالدور الرابع، والمكون من ١١ غرفة بقوة ٣٣ سريرا، وتفقد الأعمال المستجدة بالدور الثالث لتطوير العناية المتوسطة بالمستشفى.

وفي نهاية الزيارة تم عقد اجتماع، بمكتب مدير المستشفى لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة بالمستشفى، وتم تأكيد أهمية تعظيم جودة الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية ذات المستوى الثالث مثل جراحات القلب المفتوح، مع إجراء المناظير الجراحية للمرضى بكفاءة عالية، كما تم مناقشة خطة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وإجراءات التعاقد مع شركات الصيانة، كما تم التأكيد على مراجعة التشخيص الطبي للحالات من قبل الاستشاري أو الأخصائي قبل إجراء الأشعات اللازمة لهم مثل المقطعية وغيرها، وتم مراجعة لست العمليات الجراحية الشهرية في التخصصات الطبية المختلفة بالمستشفى، ومناقشة المستحقات المالية لها من قرارات العلاج على نفقة الدولة وقرارات التأمين الصحي، وأي مديونيات لدى الشركات.

وتم مناقشة مشروعات التطوير لرفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى ومراجعة كل البنود بها من الأعمال الكهروميكانيكية ورفع كفاءة أعمال السباكة والكهرباء والنجارة والأرضيات والدهانات، ومناقشة الأعمال الإضافية والمستحدثة بها.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، أن مستشفى الأحرار هو صرح طبي كبير لمحافظة الشرقية، ويحظى باهتمام كبير من وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية، حيث إنه ظهير لمستشفيات محافظة الشرقية بالكامل، بجانب مستشفى الزقازيق العام، والمستشفيات الجامعية.