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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فودين يسجل الهدف الرابع في شباك بورنموث في الدوري الإنجليزي

فودين
فودين

تمكن الإنجليزي فودين  تسجيل  الهدف الرابع  لصالح مانشستر سيتي  في شباك بورنموث في الدقيقة 65  من أحداث الشوط الثاني في المباراة الجارية الان على ستاد الاتحاد في  الجولة الـ11 في الدوري الإنجليزي .

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مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

سجل الإنجليزي فودين الهدف الرابع من خلال تمريرة سحرية جيريمي دوكو في  اللقاء  بالدقيقة 65 .

  • حراسة المرمى: إيديرسون.
  • خط الدفاع: ووكر - أكانجي - آكي.
  • خط الوسط: ستونز - رودري - كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا - دوكو.
  • خط الهجوم: ألفاريز - هالاند.
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