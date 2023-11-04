فودين يسجل الهدف الرابع في شباك بورنموث في الدوري الإنجليزي

تمكن الإنجليزي فودين تسجيل الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي في شباك بورنموث في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني في المباراة الجارية الان على ستاد الاتحاد في الجولة الـ11 في الدوري الإنجليزي .

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سجل الإنجليزي فودين الهدف الرابع من خلال تمريرة سحرية جيريمي دوكو في اللقاء بالدقيقة 65 .