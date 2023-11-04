أم الدنيا بالرياض.. تقليعة سعودية تغضب المصريين وتورط السعوديين في سرقة تاريخ مصر: خبوا نهر النيل

تصدر هاشتاج ( أم الدنيا بالرياض مش هتحتاج تروح مصر )، مختلف منصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد إفتتاح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لمنطقة مصر ضمن موسم الرياض هذا العام 2023، وهي أحد المناطق الجديدة في "بوليفارد وورلد" بالمملكة العربية السعودية.

الأهرامات تُزين منطقة مصر بالرياض

وفي هذا الصدد، نشر آل الشيخ عدد من الصور ومقاطع الفيديو تظهر جمال وروعة منطقة مصر وعدد من الصور أيضًا مصحوبة بصورة العلم المصري، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة مكان حضاري يستمتع الحضور فيه برؤية معالم مصرية في ظل تجوالهم في بوليفارد الرياض، مما يُشكل فرصة للتعرف على ثقافات دول أخرى، على أراضي المملكة العربية السعودية.

منطقة مصر بالرياض

منطقة مصر بالرياض

منطقة مصر بالرياض تضم نماذج محاكاة لآثار مصر وأشهر معالمها السياحية

وتضم منطقة مصر عدد من المعالم السياحية التي تشتهر بها مصر أبرزها أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، ومتحف الملك توت عنخ آمون، ونماذج محاكاة لأحد معابد مصر القديمة، وتماثيل مصر القديمة، ومجموعة من مجسمات الآثار المصرية الشهيرة التي يأتي السياح لزيارتها من مختلف دول العالم.

منطقة مصر بالرياض

منطقة مصر بالرياض

ويعيش زوار موسم الرياض هذا العام أجواءً شتوية تحمل في زواياها ملامح الشام العتيقة، وتستعرض سيرتها الذاتية من خلال مباني تروي قصة المنطقة، كما تستحضر أهرامات الجيزة رائحة الحضارة المصرية القديمة، حيث نجحت منطقة مصر في البوليفارد نقل الحضارة المصرية التاريخية إلى السعودية بإستخدام أساليب تقنية ومهنية أظهرتها بصورتها الأصلية.

منطقة مصر بالرياض

منطقة مصر بالرياض

غضب المصريون يجتاح السوشيال ميديا بسبب بناء منطقة مصر على أراضي السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

في الوقت نفسه، اجتاحت السوشيال ميديا موجة سخرية واسعة وانتقادات لاذعة لبناء هذا الصرح على أراضي السعودية، حيث اتهموا تركي آل الشيخ بمحاولة تقليد الحضارة المصرية، ونسبها إلى الأراضي السعودية بأي شكل، وهو الأمر الذي رفضه المصريون بشكل قاطع.

منطقة مصر بالرياض

هاشتاج أم الدنيا بالرياض مش هتحتاج تروح مصر يثير غضب المصريين

وانتشر هاشتاج مثير للجدل عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، استفز المصريون خلال الساعات الماضية وهو (أم الدنيا بالرياض مش هتحتاج تروح مصر)، الأمر الذي اعتبروه بمثابة تقليل من حضارة مصر ودعوة صريحة لشعوب العالم بأن يٌقاطعوا مصر ومن يريد زيارة معالمها السياحية يمكنه الآن زيارتها في الرياض.

منطقة مصر بالرياض

وجاءت أبرز تعليقات رواد السوشيال ميديا كالآتي: “بتقلدني ومتأثر بثقافتي، وتفتخر بماكيت يحاكي جزء من حضارتي، وتتحدث لهجتي، وتتابع أعمالي، وتستورد نجومي .. التقليد حلو مفيش كلام، بس فيه ناس بتدفع ملاين علشان تشوف و تتعلم تاريخ مصر و في ناس بتدفع مليارات علشان تقلد تاريخ ‎مصر المتشابه فى الجملتين هي مصر و من كتر ما هو مهم اتعمل علم مخصوص اسمه Egyptology .. ادفعوا بقى للعلماء علشان يعملوا علم Saudiology".

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

سخرية المصريين من منطقة مصر بالرياض حديث السوشيال ميديا: لما تجيب أهرامات من قناة حبيشة

كما علق آخرون: "والله مشهد محمد هنيدي في همام في امستردام لخصها .. حضارة ال ٧ ايام .. هيفضل في فرق كبير اوي يا كبسة الصغير بيفضل صغير .. لما تجيب اهرامات من قناة حبيشة .. حضارة ال٧٠٠٠ دقيقة .. خبوا نهر النيل يا جماعة احسن يعملوا زيه .. ده لو الاهرامات دى كارتون كنتوا هتدوها خصوصية ومسافة اكتر من كده .. بكره يقولوا لنا انتوا كمان مش اصحاب الارض ويحاولوا يطلعونا ويجيبوا "اصحاب الارض الحقيقيين" يقعدوا هنا .. شفنا الفيلم ده قبل كده فين؟!! .. حضارة التلات اللي فات .. الملك خوفو موجود؟ .. مصنوع من الكرتون ويغرد أم الدنيا بالرياض .. أقدم لكم أكتر حاجة مضحكة في 2023".

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

أم الدنيا بالرياض هاشتاج يغضب المصريين من السعودية

موسم الرياض 2023 تحت شعار Big Time

وانطلقت النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023، يوم السبت الماضي الموافق 28 أكتوبر، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار Big Time، بحضور نخبة مميزة من نجوم الفن والرياضة العرب والأجانب.

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مباراة ملاكمة "أشرس رجل في العالم" الإنطلاقة الأضخم لموسم الرياض 2023

وكانت الإنطلاقة الأولى لموسم الرياض هذا العام مع حلبة ملاكمة عالمية سُميّت بـ "أشرس رجل في العالم"، حيث كانت المباراة بين "فرانسيس أنغانو" بطل الفنون القتالية المختلطة للوزن الثقيل، ونظيره "تايسون فيوري" بطل مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل، وتمكن تايسون من الفوز والحصول على لقب "أشرس رجل في العالم".