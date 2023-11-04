زمالك 2004 يدك شباك شباب صول بخماسية في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004، على مركز شباب صول بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير بالجولة السابعة من مسابقة دوري منطقة الجيزة.

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أحرز أهداف الزمالك : عبد الغفار أنور أربعة أهداف و محمد أسعد هدفًا.

يقود فريق الزمالك 2004 :

رفاعي محمد رفاعي مديراً فنيًا، هشام إبراهيم و ناجي فضل و محمد فوزي مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى، مهند ياسر إدارياً، محمد علام أخصائى تأهيل وإصابات، إبراهيم بحر عاملاً للمهمات.